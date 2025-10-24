Entregaron indumentaria y apoyo económico a clubes de Colonia El Simbolar

El comisionado municipal mantuvo una importante reunión con los directivos de la Liga de Fútbol local, delegados de los clubes de la comunidad y el director de Deportes y Recreación.

Hoy 19:12

El comisionado municipal de Colonia El Simbolar, profesor Ángel Iñíguez, mantuvo una importante reunión con los directivos de la Liga de Fútbol local, delegados de los clubes de la comunidad y el director de Deportes y Recreación, profesor Marcos Juárez. También participaron la secretaria tesorera Sra. Valle Pérez, el presidente de la Liga prof. Ariel Rubio y representantes de todas las instituciones que integran los torneos oficiales.

Durante el encuentro, el jefe comunal entregó indumentaria deportiva a cada club y anunció la asignación de un subsidio económico destinado a cubrir el 50% de los adicionales policiales que se abonan en cada campeonato durante el año 2025. Esta medida busca garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las competencias, fortaleciendo el calendario deportivo de la localidad.

Iñíguez explicó que estas acciones se enmarcan en el convenio firmado entre el municipio y la Liga de Fútbol de Colonia El Simbolar, a través del cual se trabaja de manera coordinada, equitativa y sostenida para acompañar el crecimiento de cada institución, mejorando sus condiciones y generando espacios seguros, confortables e inclusivos para jugadores, hinchas y familias.

Por su parte, Valle Pérez felicitó a las instituciones por el compromiso social que asumen al contener a jóvenes mediante el deporte, promoviendo valores como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Asimismo, reafirmó el compromiso del municipio de continuar apoyando las actividades deportivas que fortalecen el tejido social de la comunidad.

Finalmente, Iñíguez expresó su agradecimiento a los dirigentes deportivos por la invitación y destacó: “Desde el inicio de nuestra gestión hemos apostado al deporte como motor de inclusión, formación y unión comunitaria. Apoyar a nuestros clubes es invertir en el presente y futuro de Colonia El Simbolar”, concluyó.