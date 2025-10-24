Comercio volvió a festejar ante Río Dulce de Las Termas y sigue imparable

El elenco de Jorge Valoy tuvo un duro encuentro pero logró quedarse con la victoria por 2 a 1 en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del TRFA

Hoy 19:15

En un duelo vibrante disputado en Raúl Adolfo Seijas, Comercio Central Unidos volvió a mostrar su jerarquía y derrotó 2-1 a Río Dulce, sumando su segunda victoria consecutiva en el Torneo Regional Federal Amateur 2025. El equipo capitalino se mantiene firme en la cima del grupo 13 con rendimiento perfecto.

El Tripero se puso en ventaja rápidamente gracias al tanto de Nahuel Gallo a los 6 minutos del primer tiempo. Sin embargo, cuando se moría la etapa inicial, Marcos Aguirre marcó el 1-1 para Río Dulce a los 48 minutos, dejando todo igualado al descanso.

En el complemento, Comercio encontró su premio a los 31 minutos, cuando Facundo Flores, de penal, estableció el 2-1 definitivo para sellar otro triunfo importante fuera de casa.

Con esta victoria, Comercio suma 6 puntos en dos fechas tras haber vencido 3-1 a Atlético Gramilla en su debut. En la próxima jornada, recibirá a Argentino de Termas.

Por su parte, Río Dulce quedó con 3 unidades y buscará recuperarse cuando reciba a Atlético Gramilla.