Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Agua y Energía sumó su primer triunfo en el Torneo Regional tras imponerse ante Atlético Icaño

El conjunto de Carlos Acuña festejó en El Cruce con un 3 a 1 a favor, en el marco de la segunda fecha de la Zona 14.

Hoy 19:38

Agua y Energía logró su primer triunfo en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer 3-1 a Atlético Icaño, en un encuentro disputado en La Banda. El conjunto dirigido por Acuña mostró carácter para revertir el marcador y sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El visitante comenzó mejor y se puso en ventaja con el tanto de Gabriel Ponce a los 17 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la reacción de Agua no tardó: Wilfredo Vera igualó rápidamente a los 20 minutos, y el partido se fue al descanso empatado. 

En el complemento, el equipo bandeño salió decidido y dio vuelta la historia a los 4 minutos, gracias al penal convertido por Axel Vázquez. Luego, a los 29 minutos, Bruno Giménez amplió la diferencia para sellar el 3-1 definitivo, desatando el festejo de los hinchas locales.

Con esta victoria, Agua y Energía suma tres puntos y se repone tras la derrota inicial ante Central Argentino. En la próxima fecha, visitará a La Ensenada de Quimilí

Por su parte, Atlético Icaño quedó con un punto, producto del empate 2-2 ante los quimilenses, y en la siguiente jornada se medirá ante Central Argentino en La Banda.

TEMAS Club Atlético Agua y Energía Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó por delante de Gasly en la segunda práctica del GP de México
  2. 2. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  3. 3. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  4. 4. Camionero se quedó sin frenos en el puente Núñez del Prado y la carga de bebidas terminó desparramada en el Parque Aguirre
  5. 5. En vivo: River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT