Agua y Energía sumó su primer triunfo en el Torneo Regional tras imponerse ante Atlético Icaño

El conjunto de Carlos Acuña festejó en El Cruce con un 3 a 1 a favor, en el marco de la segunda fecha de la Zona 14.

Hoy 19:38

Agua y Energía logró su primer triunfo en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer 3-1 a Atlético Icaño, en un encuentro disputado en La Banda. El conjunto dirigido por Acuña mostró carácter para revertir el marcador y sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El visitante comenzó mejor y se puso en ventaja con el tanto de Gabriel Ponce a los 17 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la reacción de Agua no tardó: Wilfredo Vera igualó rápidamente a los 20 minutos, y el partido se fue al descanso empatado.

En el complemento, el equipo bandeño salió decidido y dio vuelta la historia a los 4 minutos, gracias al penal convertido por Axel Vázquez. Luego, a los 29 minutos, Bruno Giménez amplió la diferencia para sellar el 3-1 definitivo, desatando el festejo de los hinchas locales.

Con esta victoria, Agua y Energía suma tres puntos y se repone tras la derrota inicial ante Central Argentino. En la próxima fecha, visitará a La Ensenada de Quimilí.

Por su parte, Atlético Icaño quedó con un punto, producto del empate 2-2 ante los quimilenses, y en la siguiente jornada se medirá ante Central Argentino en La Banda.