Argentinos de Termas fue contundente y goleó a Atlético Gramilla

El elenco termense se impuso con un categórico 6-0 como local.

Hoy 20:57

Argentinos de Termas se recuperó con una gran victoria como local en el Torneo Regional Federal Amateur.

El elenco termense, que había caído en la primera fecha ante Río Dulce, se impuso en su reducto por un categórico 6-0, que le permite conseguir su primera victoria en el certamen. Rodrigo Serrano (4), Alex Olivares y Leonel González fueron los goleadores.

En el otro partido de la zona, Comercio superó como local a Río Dulce por 2-1.

En la próxima fecha, Atlético Gramilla visitará a Río Dulce en Termas y Comitiva recibirá a Argentinos.