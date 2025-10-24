Torneo Regional: FIDA y Los Verdes quedaron a mano en El Arenal

Fútbol Infantil Diego Armando y el equipo de El Mojón empataron 1-1.

Hoy 18:30

FIDA y Los Verdes de El Mojón empataron 1-1 esta tarde en el marco de la segunda fecha de la Zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo de El Arenal sumó su primer punto luego de la caída en el debut ante Unión Santiago, mientras que Los Verdes volvió a sumar de uno tras el empate en la primera fecha ante Talleres de Nueva Esperanza, que esta tarde dio la sorpresa al ganarle al Trico por 2-0.

Posiciones

Talleres de Nueva Esperanza 4

Unión Santiago 3

Los Verdes 2

FIDA 1

En la próxima fecha, Los Verdes recibirá a Unión Santiago mientras que FIDA recibirá a Talleres.