Liga Femenina: Quimsa no pudo en Río Cuarto y cayó ante Gorriones

Las chicas fusionadas perdieron por 73-64 en su visita al elenco cordobés.

Hoy 22:16

Quimsa perdió como visitante ante Gorriones de Río Cuarto por 73 a 64, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquet. Las dirigidas por Brao mostraron momentos de buen juego, pero no alcanzaron para frenar la efectividad de las locales, que se quedaron con un triunfo clave.

El inicio fue parejo, con Agostina Leguizamón destacándose desde el perímetro para las santiagueñas, mientras que Ruffino y Pereira lideraron el goleo de Gorriones, que se llevó el primer parcial 19-15. En el segundo cuarto, la dupla Paoli - Molina y un doble de Della Rosa le dieron a la Fusión una mínima ventaja al descanso (30-28).

El tercer período mantuvo la paridad, con Soto y Pispieiro respondiendo para las locales y Campos y Molina sosteniendo a Quimsa desde la línea de tres. Sin embargo, Gorriones aprovechó mejor sus ataques y llegó al último cuarto arriba 55-46. En el cierre, las santiagueñas intentaron reaccionar con un doble y falta de Campos y una contra efectiva de Boggetti, pero la figura Jacqueline Soto, autora de 26 puntos, sentenció el resultado para las cordobesas.

En Quimsa no alcanzaron los 12 puntos de Sofía Paoli ni los 12 de Leguizamón. Ahora, las Fusionadas seguirán su gira por Córdoba y se medirán este sábado desde las 20:30 ante Bochas de Colonia Caroya, buscando recuperarse rápidamente de la derrota.