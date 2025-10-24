Colapinto, feliz tras volver a superar a Pierre Gasly: "Fue uno de mis mejores viernes"

El argentino arrancó entonado la jornada de prácticas del próximo GP de Fórmula 1: demostró ser más veloz que Paul Aron y el francés.

Hoy 21:30

El Gran Premio de México de Fórmula 1 comenzó con un sólido desempeño de Franco Colapinto, quien una vez más sobresalió dentro del equipo Alpine. En las dos sesiones de práctica del viernes, el piloto argentino se ubicó por delante de sus compañeros: fue noveno en la FP1 y 18° en la FP2, con su mejor tiempo de 1:18.721, aventajando al francés Pierre Gasly por 0.473 segundos.

Durante la primera tanda, marcada por la presencia de varios pilotos jóvenes, Colapinto se mostró firme con el A525 y completó 28 giros con un registro de 1:19.331, quedando a solo medio segundo del estonio Paul Aron, quien reemplazó a Gasly y finalizó 15°. En la segunda sesión, el bonaerense repitió un rendimiento parejo: giró con neumáticos medios y luego con blandos, mejorando sus tiempos pese a las dificultades que mostró el auto.

“El auto es súper duro con los pianos, inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas grandes. Por eso estamos tan atrás”, explicó Colapinto tras la FP2, evidenciando las complicaciones técnicas del Alpine. Sin embargo, el pilarense destacó su labor personal: “Fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, dijo con una sonrisa en diálogo con ESPN, y hasta bromeó con su clásico “Tamos…” al describir su ánimo.

Más tarde, en declaraciones al canal oficial de la F1, profundizó en su análisis técnico: “Tuve un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso, pero hay muchas oportunidades de cara a mañana”.

La jornada cerró con simulaciones de carrera, donde Colapinto giró con neumáticos blandos usados y Gasly con medios, completando 30 vueltas cada uno para evaluar el ritmo en condiciones de competencia.

La actividad continuará este sábado con la última práctica desde las 14:30 (hora argentina) y la clasificación a las 18, mientras que la carrera se disputará el domingo a las 17, sobre 71 vueltas en el tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez.