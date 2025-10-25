“Va a explotar todo”: una amenaza de bomba sembró temor en un conocido hotel de Chaco

Momentos de tensión se vivieron en la vecina provincia, en el Hotel Gala Convenciones de Resistencia. Una amenaza de bomba recibida por teléfono obligó a evacuar el lugar y desplegar un importante operativo de seguridad.

Hoy 06:55

Según fuentes policiales citadas por Diario Norte de Chaco, a las 16:20 horas del viernes último, la recepcionista del hotel recibió una llamada al teléfono fijo del establecimiento desde una línea identificada como "TRAMA SP". La voz masculina al otro lado del teléfono advirtió:"A la hora del recital (se presentaba Babasónicos), cuando salga el grupo, va a explotar todo. Pusimos bombas".

Ante la gravedad de la amenaza, se activó el protocolo correspondiente. Personal de la comisaría cuarta Metropolitana se presentó en el lugar junto con la División Antiexplosivos de la Policía, acompañados por los canes especializados Luna y Pentrita.

También se dio intervención al Departamento de Cibercrimen para investigar el origen del llamado, y se notificó al Equipo Fiscal N°1, a cargo de Ingrid Wenner. Por su parte, el Juzgado Federal Electoral, encabezado por Carlos Berbek, informó que pondría en conocimiento de lo ocurrido a la Jueza Federal Zunilda Niremperger.

Como medida preventiva, se evacuó la totalidad de las personas presentes en el hotel, el casino y el salón donde se realizará el recital. El operativo finalizó sin que se registraran novedades ni hallazgos de explosivos.

Las alarmas se activaron ya que el incidente ocurrió cuando faltan cuatro días para el inicio del juicio por jurados al clan Sena y los encubridores, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , ya que en el Centro de Convenciones Gala, durante tres días se procederá a las impugnaciones de los potenciales miembros del jurado.

La investigación continúa para dar con el responsable de la amenaza.