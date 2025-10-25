Franco Colapinto corre la última práctica y la clasificación del GP de México de Fórmula 1

El argentino fue el mejor de Alpine en las primeras sesiones de entrenamiento. Ahora buscará volver a demostrarlo en la qualy.

Hoy 08:27

La acción del Gran Premio de México continúa este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Franco Colapinto buscará seguir destacándose tras ser el mejor piloto de Alpine en las primeras sesiones de entrenamiento.

El argentino cerrará su preparación con la tercera práctica libre y luego afrontará la clasificación rumbo a la carrera principal del domingo.

Durante la jornada del viernes, Colapinto finalizó 9° en la FP1, una sesión marcada por la presencia de varios pilotos jóvenes. En esa tanda, Pierre Gasly cedió su auto al estonio Paul Aron, que terminó 15°, mientras el bonaerense mostró solidez y ritmo competitivo. En la segunda práctica, el argentino culminó 18°, pero nuevamente superó al francés, que se ubicó último en la tabla de tiempos.

Tras bajarse del monoplaza, Colapinto analizó su desempeño y reconoció las dificultades del A525: “En la primera práctica me costaba mucho encontrar el ritmo, el auto es súper duro, con los pianos es inmanejable. Pero cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco. Seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes, por eso estamos tan atrás”, señaló.

Sin embargo, el piloto de Pilar se mostró conforme con su rendimiento individual: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que contento con eso”, destacó con una sonrisa.

Horarios de Colapinto en el GP de México

Tercera práctica: 14:30 (hora argentina)

Clasificación: 18:00 (hora argentina)

Dónde ver el Gran Premio de México

Tanto la tercera práctica como la clasificación podrán verse en vivo por Fox Sports. Además, estarán disponibles en streaming a través de Disney+ Premium.

El Gran Premio de México se correrá el domingo, y Colapinto buscará aprovechar cada sesión para seguir consolidándose en la Fórmula 1 y acercarse a su gran objetivo: asegurar un asiento titular para 2026.