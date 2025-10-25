Franco Colapinto terminó 19º en la práctica 3 del GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino salió a pista nuevamente y ya se enfoca para la clasificación que arrancará a las 18.

Cómo le fue a Colapinto en la práctica

El argentino Franco Colapinto completó este sábado las sesiones de entrenamiento del Gran Premio de México de Fórmula 1, en las que cumplió una labor sólida y muy similar a la de su compañero Pierre Gasly, dentro del equipo Alpine.

Ambos pilotos trabajaron en la puesta a punto del A525 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que celebra su décima presencia consecutiva en el calendario del campeonato mundial, en lo que es la vigésima fecha de la temporada 2025.

Colapinto completó 21 vueltas al trazado de 4.303 metros, utilizando en una ocasión el compuesto medio y el resto del tiempo dos juegos de neumáticos blandos. Su mejor registro fue de 1m19s186, que lo ubicó 19° en la tabla general. Tras pasar por boxes para verificar el coche, el argentino volvió a salir a pista con un nuevo set de neumáticos, aunque no logró mejorar su tiempo inicial.

Por su parte, Pierre Gasly finalizó apenas 196 milésimas por delante del joven bonaerense, lo que dejó en evidencia un rendimiento parejo entre ambos autos del equipo francés. En tanto, Fernando Alonso (Aston Martin) quedó relegado al último puesto en una jornada marcada por las condiciones particulares de un circuito situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Lando Norris brilló con el McLaren y fue el más rápido

En lo más alto de la tabla apareció Lando Norris, quien volvió a destacarse con el McLaren MCL39 al marcar un tiempo de 1m16s633, superando a sus compatriotas Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), que finalizaron a 0s345 y 0s512, respectivamente.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se ubicó cuarto a 0s566, mientras que Oscar Piastri (McLaren) —líder del campeonato— terminó quinto a 0s599, mostrando una ligera merma de rendimiento que podría permitir a Norris y Max Verstappen (Red Bull) recortar puntos en la lucha por el título. El neerlandés, por su parte, finalizó sexto a 0s609.

El top 10 de la jornada lo completaron Kimi Antonelli (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

La clasificación del Gran Premio de México se disputará este sábado desde las 18, mientras que la carrera principal se llevará a cabo el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en lo que promete ser una nueva prueba exigente para Franco Colapinto y su Alpine.