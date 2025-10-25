Gallardo, autocrítico tras la eliminación de River: “Este año es totalmente negativo”

El Muñeco expresó su enojo por la derrota en penales ante Independiente Rivadavia.

La eliminación de River Plate en las semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia dejó fuertes repercusiones en el mundo millonario. La caída por penales (4-3) tras el empate 0-0 golpeó duro al plantel y especialmente a Marcelo Gallardo, quien se presentó en conferencia de prensa con un mensaje cargado de autocrítica y sin aceptar preguntas.

El Muñeco fue tajante en su diagnóstico y no esquivó responsabilidades por el mal momento del equipo. “Voy a tratar de hablar poco, pero tener argumentos sólidos en base a lo que estamos viviendo. Claramente no estuvimos a la altura de los objetivos deportivos de este año. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad mía”, afirmó con tono firme.

Gallardo reconoció que el presente de River está marcado por la falta de juego y frescura: “No pudimos encontrar fluidez, soltura. En general, el equipo no muestra frescura ni creatividad, y cuando suceden todas esas cosas vivís momentos como este. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, te tenés que hacer cargo”.

El entrenador, cuyo contrato finaliza a fin de temporada, deslizó que el cierre del año será determinante para definir los pasos a seguir. “Analizaremos al final de la temporada, que faltan pocos meses, y haremos un análisis de cómo seguimos. Los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Nos queda rever si podemos intentar en estos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato para revertir este año completamente negativo”, explicó.

En la misma línea, agregó: “Después se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. En este momento no hay nadie que te va a esperar con un abrazo. El fútbol es así: cuando ganás están todos, y cuando perdés, no hay nadie”.

Gallardo también respondió a las críticas que recibió tras otro golpe en un año sin títulos. “Aceptamos la responsabilidad y quedará ver si podemos imponernos en esta adversidad. Este momento no es para cualquiera. Es un momento de reprobación, de crítica, de mucha maldad en la opinión, y hay que hacerse cargo”, subrayó.

Por último, el técnico dejó una reflexión sobre la necesidad de mantener la fortaleza emocional: “Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otra forma, otra identificación. Esa será mi búsqueda. Hay que estar mentalmente preparados para sostener este momento y tener la emoción controlada. Si tenés las emociones flojitas de papeles te hace mierda. Tengo que tener esa parte controlada para pensar en lo que viene”, cerró.

Con esta derrota, River quedó sin chances de acceder a la Copa Libertadores vía Copa Argentina y deberá apostar todo al torneo local para cerrar un año que, en palabras de su propio entrenador, fue “completamente negativo”.