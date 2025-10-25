Qué pasa si no votaste en las elecciones anteriores: consecuencias, multas y cómo justificar la ausencia

Aunque no hayas votado en la última elección, podrás participar sin inconvenientes en los próximos comicios legislativos del 26 de octubre.

Hoy 08:47

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales que definirán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, surgen dudas frecuentes entre los votantes. Una de las más comunes es qué ocurre si no se participó en la última elección.

El derecho a votar es uno de los pilares de la democracia recuperada en 1983, y ningún ciudadano mayor de 18 años y menor de 70 queda fuera del padrón por haberse ausentado en elecciones previas. Es decir, se puede votar normalmente, aunque se haya faltado antes.

No obstante, el Código Nacional Electoral contempla sanciones para quienes no se presenten a sufragar sin justificación válida. La persona que no vote será incorporada al registro de infractores y podrá recibir multas que van de 50 a 500 pesos, según la cantidad de ausencias acumuladas.

Las justificaciones admitidas incluyen problemas de salud, causas de fuerza mayor o estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación. En todos los casos, deben respaldarse con documentación oficial —como un certificado médico o constancia policial— y presentarse dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) permite consultar online si se adeudan multas y realizar el pago o presentar justificativos a través de su sitio web.

Además de las sanciones económicas, no justificar la ausencia puede generar restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites en organismos públicos o ejercer cargos estatales por un tiempo determinado.

Por eso, antes de los comicios, chequear los datos en el padrón y regularizar cualquier situación pendiente resulta fundamental para evitar complicaciones el día de la votación.