Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Cuándo se jugará el partido suspendido entre La Ensenada de Quimilí y Central Argentino

l encuentro que debía disputarse este viernes por la noche fue postergado por las condiciones climáticas.

Hoy 10:43

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda debían enfrentarse este viernes por la noche en el marco de la segunda fecha de la Zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sin embargo, por las fuertes lluvias caídas en Quimilí, el encuentro fue postergado. En principio, se manejó la posibilidad de jugarlo este sábado por la mañana, pero esto fue descartado.

Ante esto, el partido se disputaría el lunes en horario a confirmar, aunque resta la confirmación oficial.

Por la misma zona, ayer Agua y Energía venció como local a Atlético Icaño por 3-1.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º
  3. 3. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
  4. 4. Por primera vez en su historia, Francia condenó a cadena perpetua a una mujer
  5. 5. El chef que bajó 90 kilos en tiempo récord cuenta cómo lo logró
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT