Cuándo se jugará el partido suspendido entre La Ensenada de Quimilí y Central Argentino

l encuentro que debía disputarse este viernes por la noche fue postergado por las condiciones climáticas.

Hoy 10:43

La Ensenada de Quimilí y Central Argentino de La Banda debían enfrentarse este viernes por la noche en el marco de la segunda fecha de la Zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur.

Sin embargo, por las fuertes lluvias caídas en Quimilí, el encuentro fue postergado. En principio, se manejó la posibilidad de jugarlo este sábado por la mañana, pero esto fue descartado.

Ante esto, el partido se disputaría el lunes en horario a confirmar, aunque resta la confirmación oficial.

Por la misma zona, ayer Agua y Energía venció como local a Atlético Icaño por 3-1.