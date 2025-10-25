Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Quimsa va por la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana en Brasil

La Fusión enfrentará desde las 16.10 a ABC Camp de Ecuador por la segunda fecha del Grupo C.

Hoy 10:56
Brandon Robinson Quimsa

Quimsa saldrá a escena nuevamente esta tarde en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Liga Sudamericana de Básquet que se disputa en San Pablo, Brasil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión, que arrancó el torneo con un triunfazo sobre el cierre ante Defensor Sporting de Uruguay por 78-76, buscará una nueva victoria que le permita sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El rival será ABC Camp de Ecuador, que viene de caer en su presentación ante el local Corinthians, rival de Quimsa en la última jornada que se disputará el domingo.

El equipo de Leandro Ramella buscará imponer condiciones desde el arranque para edificar otro triunfo que le permita instalarse en los cuartos de final. 

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Sudamericana de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º
  3. 3. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
  4. 4. Por primera vez en su historia, Francia condenó a cadena perpetua a una mujer
  5. 5. El chef que bajó 90 kilos en tiempo récord cuenta cómo lo logró
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT