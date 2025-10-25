Barrio Sarmiento: fuerte choque en el cruce de Viamonte y San Luis

El impacto provocó lesiones a los ocupantes de los dos vehículos, una cámara de seguridad registró todo el siniestro. Noticias de la Gente.

Hoy 13:35

Un vecino del barrio Sarmiento envió a la redacción de Diario Panorama, a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente (385-5795000), un video donde quedó registrada la fuerte colisión que protagonizaron dos vehículos en el cruce de calles Viamonte y San Luis del mencionado barrio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mismo se puede observar como avanza por Viamonte (de este a oeste) una Ford EcoSport y por San Luis (de norte a sur) una Renault Duster.

Te recomendamos: Trágico accidente sobre Ruta 157: conductor de una pickup falleció en choque frontal con un camión

Por la violencia del impacto, la Duster se puede apreciar que termina con toda su parte frontal destruida.

La Ford logra cruzar la calle y se detiene unos metros más adelante.

Según indicaron testigos, una mujer sufrió lesiones, siendo trasladada al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.