Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2025 | 23º
X
WhatsApp

Barrio Sarmiento: fuerte choque en el cruce de Viamonte y San Luis

El impacto provocó lesiones a los ocupantes de los dos vehículos, una cámara de seguridad registró todo el siniestro. Noticias de la Gente.

Hoy 13:35

Un vecino del barrio Sarmiento envió a la redacción de Diario Panorama, a través del WhatsApp de las Noticias de la Gente (385-5795000), un video donde quedó registrada la fuerte colisión que protagonizaron dos vehículos en el cruce de calles Viamonte y San Luis del mencionado barrio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el mismo se puede observar como avanza por Viamonte (de este a oeste) una Ford EcoSport y por San Luis (de norte a sur) una Renault Duster.

Te recomendamos: Trágico accidente sobre Ruta 157: conductor de una pickup falleció en choque frontal con un camión

Por la violencia del impacto, la Duster se puede apreciar que termina con toda su parte frontal destruida.

La Ford logra cruzar la calle y se detiene unos metros más adelante.

Según indicaron testigos, una mujer sufrió lesiones, siendo trasladada al hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Apple llega oficialmente a Mercado Libre: cuándo se podrá comprar el iPhone 17 en Argentina y cuánto costará
  2. 2. Veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de octubre: anticipan cielo cubierto y una máxima de 25º
  4. 4. VIDEO: el tenso cruce entre Giuliano Galoppo y un hincha de River que le reclamó por el penal errado
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto corre la última práctica y la clasificación del GP de México de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT