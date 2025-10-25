Una persona ingresó a una estación de TRANSNOA y provocó una descarga que dejó sin luz a gran parte de Santiago del Estero

El hecho ocurrió pasado el mediodía y dañó equipos de protección y comandos, dejando fuera de servicio cinco estaciones transformadoras. A las 13:25 se normalizó parte del sistema, aunque aún restan reponer dos estaciones que abastecen la zona centro y norte de la ciudad.

Hoy 15:59

Un importante corte de energía eléctrica afectó este sábado a diversos sectores de Santiago del Estero, luego de que a las 12:40 salieran de servicio cinco estaciones transformadoras de TRANSNOA en 132 kV, responsables de abastecer a amplias zonas de la provincia.

Según informó la empresa, a las 13:25 se logró normalizar el funcionamiento de tres estaciones: ET Sur, que alimenta el sur de la ciudad Capital; ET Loreto, que provee energía a esa localidad y sus alrededores; y ET Ojo de Agua, que también fue restablecida en su totalidad.

Sin embargo, aún permanecen fuera de servicio las estaciones ET Oeste y ET Fandet, que abastecen a la zona centro y norte de la ciudad de Santiago del Estero, abarcando desde el microcentro hasta los sectores de Los Quiroga y Cañada del Medio.

Desde EDESE indicaron que están tomando provisoriamente parte de esas áreas mediante distribuidores de otras estaciones, con el objetivo de reducir el impacto del corte mientras se trabaja en la reposición total del servicio.

El origen de la falla fue confirmado por TRANSNOA, que explicó que una persona ingresó indebidamente a las instalaciones y provocó una descarga eléctrica, lo que dañó equipos sensibles de señales de protección y comandos, dejando fuera de servicio el sistema de alta tensión de manera preventiva.

Las tareas de reparación y verificación de los equipos continúan para restablecer completamente el suministro en las zonas afectadas.