Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reprograman la fecha de su casamiento

Aunque se especulaba con una boda en diciembre, fuentes cercanas aseguran que la pareja habría decidido posponer el evento.

Hoy 18:36

En medio de las fuertes versiones sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, desde hace varias semanas trascendió que la pareja habría decidido que el 20 de diciembre de este año sería la fecha para concretar su unión. Incluso, se especuló que el lugar escogido para celebrar la boda sería en Exaltación de la Cruz.

No obstante, en las últimas horas la historia tomó un rumbo distinto. Según se cree, el futbolista y la cantante decidieron aplazar su casamiento hasta el 2026.

Esta última información fue dada a conocer por Juli Argenta en LAM (América TV). "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, comentó.

Sobre esta línea, Yanina Latorre intervino para sumar data sobre la razón detrás del presunto cambio de planes de la pareja: Tini estaría enfocada en mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras cumple con su calendario de presentaciones en el país.