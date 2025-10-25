Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso

El hombre, de 27 años, llegó desde Presidencia Roque Sáenz Peña para encontrarse con una bandeña de 19 años con quien mantenía contacto virtual.

Hoy 06:43

Un inusual episodio se registró en las últimas horas en La Banda, cuando un joven de 27 años, oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), se presentó en las oficinas de Alerta Banda con el propósito de conocer a una joven con la que mantenía una relación virtual a través de redes sociales.

De acuerdo con fuentes policiales, el muchacho explicó que viajó hasta la ciudad con la intención de encontrarse personalmente con la joven, una bandeña de 19 años de apellido Rojas, con quien había mantenido contacto durante un tiempo.

Tras tomar intervención, el personal de Alerta Banda realizó averiguaciones y logró ubicar a la joven, quien reconoció haber tenido comunicación con el visitante, aunque manifestó sentirse acosada por su insistencia en contactarla.

Los padres de la chica, residentes en el barrio Villa Suaya, se mostraron sorprendidos al conocer la situación, ya que no sabían que su hija mantenía ese tipo de relación por internet.

El personal policial brindó acompañamiento a la familia y los orientó para radicar la denuncia correspondiente en sede policial, a fin de dejar constancia del hecho.

El caso quedó bajo investigación, para determinar si existieron conductas de hostigamiento o amenazas por parte del joven chaqueño hacia la joven bandeña.