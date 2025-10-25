Hallaron sanos y salvos a los dos hombres desaparecidos cerca del lugar donde buscan a la pareja de Chubut

Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco habían sido vistos por última vez entre el 15 y el 16 de octubre. Fuentes policiales confirmaron que ambos se encuentran en buen estado.

Hoy 21:44

Los investigadores de Chubut encontraron esta tarde a Luciano Emanuel Vivar y Héctor Carrasco, los hombres que habían desaparecido el 15 y el 16 de octubre en Comodoro Rivadavia, a pocos kilómetros de la zona donde fue hallada la camioneta de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales.

Carrasco, de 30 años, es vecino del barrio Máximo Abasolo, en el sur de la ciudad, de donde salió el jueves 16 y nadie volvió a verlo.

Casi en paralelo, denunciaron el paradero de Vivar, de 23, quien fue visto por última vez en el barrio Kilómetro 8 el 15 de octubre.

Los investigadores confirmaron que los dos hombres fueron encontrados en buen estado de salud.

La desaparición de los dos hombres ocurrió en medio de otra intensa búsqueda en Comodoro Rivadavia por Kreder, de 79, y Morales, de 69, la pareja de jubilados que salió de viaje y nadie volvió a verlos.

Su camioneta fue hallada en una zona de difícil acceso. Pese a los intensos rastrillajes por tierra, mar y aire, aún no hay novedades sobre su paradero.