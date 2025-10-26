Franco Colapinto afronta el Gran Premio de México de Fórmula 1 desde el fondo

El piloto argentino de Alpine largará último (20°) este domingo en el Gran Premio de México, luego de una clasificación complicada en la que no logró avanzar a la Q2. La carrera se larga a las 17:00 (hora argentina).

Hoy 01:02

El Gran Premio de México será un nuevo desafío para Franco Colapinto, que este domingo partirá desde la última posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino de Alpine no tuvo una buena jornada en la clasificación del sábado y quedó eliminado en la Q1, tras marcar un tiempo de 1m17s670.

Colapinto reconoció un error en su vuelta rápida y aseguró que el auto estuvo “totalmente desconectado”, evidenciando los problemas de rendimiento que arrastra el equipo francés. Su compañero Pierre Gasly tampoco logró avanzar, finalizando 18°, lo que confirma que Alpine está lejos del nivel de los equipos de punta.

En la pelea por la pole, Lando Norris fue el gran protagonista con su McLaren, logrando un registro de 1m15s586 para quedarse con la 14ª pole de su carrera. Lo escoltarán Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que el actual campeón Max Verstappen saldrá desde la quinta posición.

Así se largará el GP de México:

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)* Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

*Carlos Sainz fue sancionado con cinco posiciones por el toque con Antonelli en el GP de Estados Unidos y caerá del 7° al 12° puesto.

La carrera del Gran Premio de México se pondrá en marcha este domingo a las 17:00 (hora argentina) y constará de 71 vueltas. Desde el fondo de la grilla, Franco Colapinto intentará remontar posiciones y aprovechar posibles incidentes o estrategias para sumar experiencia y, si se presenta la oportunidad, algún punto valioso.