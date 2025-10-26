Franco Colapinto cerró otro flojo fin de semana: finalizó 16ª en el Gran Premio de México de Fórmula 1

La falta de potencia, la inestabilidad del chasis A525 y un trompo por un roce en el comienzo, restringieron el andar del piloto argentino en la carrera azteca, en donde Lando Norris fue contundente con el McLaren.

Hoy 19:25

El autódromo «Hermanos Rodríguez» de México cerró uno de los peores fines de semana de Franco Colapinto y los integrantes de Alpine F1 Team en la temporada, ante la merma en la performance de los A525 del piloto argentino y su compañero francés Pierre Gasly, quienes otra vez quedaron relegados en el clasificador de la competencia.

A pesar de una estrategia de transitar durante 49 vueltas con neumáticos de compuesto duro (que reemplazó por los blandos), Colapinto no pudo revertir la magra prestación de los autos de Enstone, primero por un roce con el Aston Martin de Lance Stroll que derivó en un trompo cuando transitaban las primeras curvas, y luego por la falta de potencia que se evidenció en el escenario azteca, en donde arribó 16°, detrás de Gasly.

Si bien en los últimos giros de los 70 que completó intentó acortar nuevamente la brecha con el galo, esto no pudo cristalizarse por las señalizaciones de banderas azules ante el ritmo de Oliver Bearman (Haas) y en los metros finales la activación del Auto de Seguridad Virtual por la detención de Carlos Sainz (Williams) en el sector del «Foro Sol», que restringió la velocidad de todos en pista.