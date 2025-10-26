"Jennifer’s Body 2" preparan una secuela “divertida y loca” del clásico de culto

La guionista original retoma la historia de Megan Fox y Amanda Seyfried más de quince años después del estreno de la película.

Hoy 08:50

Más de una década después de su fallido paso por la taquilla, Jennifer’s Body vuelve a dar señales de vida. La directora Karyn Kusama confirmó en una entrevista con Deadline que Diablo Cody ya está escribiendo el guion de una secuela, la cual promete ser “divertida y loca”, en línea con el espíritu irreverente del film original de 2009.

“Sé que ella está trabajando en ello ahora mismo, y me emociona mucho ver lo que surge”, declaró Kusama, quien evitó dar detalles concretos, aunque aseguró que Cody “hará algo absolutamente increíble”.

Dirigida por Kusama y protagonizada por Megan Fox y Amanda Seyfried, Jennifer’s Body fue en su momento mal recibida por la crítica y el público, afectada por una promoción ineficaz y por el intenso escrutinio mediático hacia Fox. Sin embargo, con los años, la película se revalorizó como una pieza de culto feminista que combina horror, comedia y sátira sobre la amistad y el deseo.

Kusama recordó aquel proceso de reivindicación con gratitud: “Estoy tan agradecida de que la película lograra encontrar su público, quizá en un cronograma distinto al que esperábamos. Es una prueba de que las películas pueden encontrar a su audiencia con el tiempo”.

La directora también repasó su llegada al proyecto, admitiendo que el título inicialmente la desanimó. “Antes de que saliera Juno, no conocía bien el trabajo de Diablo Cody”, contó. “Pero al leer el guion, descubrí una historia tan divertida, aterradora y trágica que me recordó a mis películas favoritas”.

En cuanto a Megan Fox, Kusama destacó su humor y profundidad emocional, afirmando que el papel de Jennifer le permitió explorar facetas propias en un momento en que la industria la juzgaba con dureza. “Trajo una mezcla de comedia y dolor que hizo al personaje inolvidable”, señaló.

También elogió a Amanda Seyfried, a quien describió como “una actriz imprevisible, divertida y sin vanidad”, y recordó con cariño al resto del elenco, como Kyle Gallner, Amy Sedaris y J.K. Simmons, quienes aportaron humanidad y humor a la historia.

El rodaje, realizado en Vancouver, estuvo marcado por la cercanía entre el equipo. “Invitaba al reparto a mi habitación los viernes para ver Evil Dead 2 y pedir pizza. Era como volver al instituto”, rememoró Kusama.

Aunque aún no hay fecha confirmada ni detalles sobre el elenco o la trama, el regreso de Cody al universo de Jennifer’s Body promete revivir el equilibrio entre horror, sátira y sensibilidad femenina que convirtió al film original en un fenómeno cultural. Kusama, optimista, concluyó: “No tengo duda de que Diablo hará algo increíble con ello”.