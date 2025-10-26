Fernando Giménez: “Más allá del enojo, quedarse en casa no es la solución”

El candidato del Frente Futuro emitió su voto en Santiago del Estero y llamó a los ciudadanos a participar activamente.

Hoy 09:41

Fernando Giménez, referente del Frente Futuro, emitió su voto este domingo en la Escuela N°281 Henry Dunant y destacó la importancia de participar en la jornada electoral.

“Esperemos que para las próximas elecciones se pueda votar en toda la provincia con la boleta única de papel”, expresó y recordó que en la previa al comicio “se venía observando muy poca participación”.

En ese sentido, Giménez manifestó su deseo de que la concurrencia a las urnas mejore con el correr del día. “El mensaje es que vengan a votar. Lo que uno elige son los destinos de quienes nos van a gobernar los próximos cuatro años y, a nivel nacional, los legisladores que van a definir las leyes en los próximos años”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión ciudadana: “Más allá del enojo, quedarse en la casa no es la solución. Este sistema electoral nos costó mucho a los argentinos, y que no participen no es bueno”.