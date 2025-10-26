Martín Lousteau: “Hay que trabajar en mejorar las leyes y cambiar lo que no funciona”

Tras emitir su voto, el senador radical llamó a los argentinos a participar de la jornada electoral y señaló que el Congreso debe “leer, entender y actualizar” las leyes. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno y pidió “tomar nota” de la situación.

Hoy 10:03

El senador nacional y dirigente de la UCR, Martín Lousteau, votó este domingo y expresó su deseo de que la jornada electoral se desarrolle con amplia participación ciudadana. “Acabo de votar, me pareció fácil hacerlo. Que vayan a votar los argentinos, cada dos años tenemos esta oportunidad y hay que aprovecharla”, señaló en declaraciones a la prensa.

Lousteau destacó la importancia del rol legislativo y subrayó la necesidad de mejorar la calidad de las leyes que se aprueban en el Congreso. “Necesitamos un Congreso que lea las leyes, que las entienda y que, si hay que modificarlas, lo pueda hacer. Hay que trabajar en mejorar las leyes”, afirmó.

El referente radical también se refirió a la situación económica y fue crítico con la gestión actual. “Hay que cambiar varias cosas. El plan económico no está funcionando y el Gobierno debería tomar nota”, advirtió.

Finalmente, Lousteau reiteró su llamado a la participación democrática y destacó el valor del voto como herramienta de cambio: “Cada elección es una oportunidad para corregir el rumbo y construir un país mejor”.