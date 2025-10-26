El picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su extécnico en Inter: qué se dijeron

En la visita del Nerazzurro a Napoli, el delantero de la Selección Argentina tuvo un encontronazo con el entrenador italiano.

Hoy 10:32

Napoli se impuso por 3-1 ante Inter en el Estadio Diego Armando Maradona y se quedó con un duelo clave por la octava fecha de la Serie A, resultado que le permitió subirse a la cima del campeonato. Sin embargo, el foco de la tarde no solo estuvo en lo futbolístico: Lautaro Martínez protagonizó un tenso cruce con Antonio Conte, su exentrenador, que volvió a generar polémica en Italia.

El conjunto napolitano, actual campeón, mostró autoridad en casa y abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo con un penal convertido por Kevin De Bruyne, quien sufrió una lesión muscular en la ejecución y debió ser reemplazado. En el inicio del complemento, Scott McTominay amplió la diferencia, mientras que Hakan Calhanoglu descontó de penal tras la intervención del VAR. Pero el local selló el triunfo con el tanto de Zambo Anguissa, que estableció el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, el Napoli llegó a 18 puntos y se ubicó en lo más alto de la tabla, mientras que el Inter de Lautaro quedó tercero con 15 unidades, dejando escapar una gran oportunidad para mantenerse entre los líderes.

El tenso cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte

Durante el segundo tiempo, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de Napoli, se vivió un momento caliente en el costado del campo. Varios jugadores se trenzaron en una fuerte discusión cerca del banco local, y en medio del tumulto, Lautaro Martínez comenzó a gesticular hacia Antonio Conte. El delantero argentino llegó a insultarlo con un “cagón”, lo que desató la reacción del técnico italiano, que fue su entrenador en el Inter entre 2019 y 2021.

Al finalizar el encuentro, Conte buscó bajarle el tono al episodio: “Cuando juegas este tipo de partidos pueden pasar estas cosas. Quiero recordar mi etapa en el Inter y la victoria del Scudetto después de tantos años de sequía. Tengo muy buenos recuerdos. Lautaro es un gran jugador, pero no lo conozco personalmente. Le deseo mucha suerte.”

Un historial de roces y reconciliaciones

No es la primera vez que Conte y Lautaro tienen un cortocircuito. En 2021, durante un partido entre Inter y Roma, el argentino reaccionó con enojo al ser reemplazado, pateó una botella y el técnico le respondió irónicamente: “¡Eres un genio!”. La discusión escaló al punto de que el delantero lo desafió a continuarla en el vestuario, hasta que Lele Oriali, entonces colaborador del cuerpo técnico, intervino para calmar la situación.

Semanas después, ambos limaron asperezas y hasta simularon una pelea de boxeo en un entrenamiento para distender el ambiente, dejando atrás la tensión.

Ahora, el episodio en el Maradona reaviva viejas diferencias entre el capitán de la Selección Argentina y el entrenador italiano, en una jornada que dejó más que tres puntos en juego.