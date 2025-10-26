Ingresar
Aníbal Padula: “La democracia se fortalece con más democracia”

El candidato a diputado nacional por el Frente Cívico por Santiago, Dr. Astor Aníbal Padula, emitió su sufragio en la ciudad de Frías.

Hoy 10:33
Aníbal Padula.

El candidato a legislador nacional votó minutos antes de las 9 de la mañana en la mesa N° 2849 del Colegio William Morris. "Hoy venimos nuevamente a consolidar la democracia a través del voto, y más allá de ser candidato en esta oportunidad, uno lo hace con mucha fe, confianza y optimismo porque uno siempre confía en la democracia", fueron las primeras apreciaciones del ex intendente de Frías y ahora candidato a diputado nacional.

El Dr. Aníbal Padula también señaló que "esta es una elección especial para nuestra provincia porque estamos votando a la candidatos nacionales con un sistema de votación y en esto Santiago del Estero hizo un muy buen trabajo de capacitación y en nuestra ciudad el Frente Cívico realizó un intenso tarea en todos los barrios llevando a los vecinos la posibilidad de saber y conocer cómo debemos votar con este nuevo sistema".

"Seguramente los ciudadanos concurrirán a votar de manera normal y sin inconvenientes en la provincia, como lo vienen haciendo hace veinte años y también para continuar acompañando este proyecto de vida que tenemos los santiagueños", manifestó el candidato a diputado nacional.

