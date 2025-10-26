"Estamos muy esperanzados con obtener muy buenos resultados"

Así lo expresó el candidato a senador Facundo Pérez Carletti tras emitir su voto en el colegio San José.

Hoy 10:50

Minutos antes de las 11 de la mañana el candidato a senador por Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, emitió su voto en el colegio San José tras lo cual mantuvo un breve contacto con la prensa.

"Los santiagueños van a decidir los destinos de la provincia y tenemos que ser respetuosos de eso", expresó Pérez Carletti quien agregó que "si bien este espacio es nuevo y es la primera vez que nos presentamos con esta denominación, estamos muy esperanzados que vamos a tener muy buenos resultados porque venimos trabajando hace muchos años".

Pidió además a la ciudadanía "tener paciencia" con el nuevo sistema de votación de la Boleta Única de Papel. "Hay que tener paciencia al momento del recuento. Entre todos tenemos que tratar que esto funcione bien".

"Esta campaña la hemos hecho gracias al esfuerzo de la gente que quería que este espacio esté en la cancha. Tengo una sensación de agradecimiento muy fuerte, hay mucha gente que ha colaborado con nosotros. Es un día de festejo por la democracia", dijo finalmente.