Qué le queda a River para intentar revertir un año "completamente negativo"

Gallardo sostuvo que el equipo atraviesa un "momento de mierda", pero dejó la puerta abierta para poder cerrar el 2025 de una mejor manera.

Hoy 11:15

Con el rostro serio y un tono cargado de autocrítica, Marcelo Gallardo no esquivó el duro presente de River Plate tras la eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. El entrenador reconoció que el 2025 del equipo es “completamente negativo”, aunque remarcó que aún mantienen objetivos por los cuales luchar en el tramo final del año.

Las metas son dos: ganar el Torneo Clausura —la última oportunidad de sumar una estrella— y clasificar a la Copa Libertadores 2026. “Hasta ahora, los objetivos no se han cumplido. Nos queda rever si podemos intentar en estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo. Y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos. Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”, expresó Gallardo, quien esta vez no aceptó preguntas tras la conferencia posterior a la derrota en Córdoba.

River busca revertir un 2025 para el olvido

El Millonario ocupa el quinto lugar en el Clausura con 21 puntos, dentro de la zona de clasificación a los playoffs (acceden los ocho primeros). Sin embargo, el presente preocupa: el equipo perdió cuatro de los últimos cinco partidos, y solo consiguió una victoria en esa racha.

River necesita cerrar fuerte el campeonato para tener chances de levantar el trofeo y meterse entre los mejores ocho que avanzan a la fase eliminatoria. Luego, deberá sortear cuatro instancias de eliminación directa —octavos, cuartos, semifinal y final— para quedarse con el título.

“Estamos en un momento de mierda, pero hay que afrontarlo. No queda otra. Tenemos que sostenernos y competir hasta el final”, habría comentado Gallardo puertas adentro del vestuario.

La clasificación a la Libertadores, otra obsesión en Núñez

Más allá del Clausura, la Copa Libertadores sigue siendo una prioridad. Si River logra ser campeón, accederá de forma directa a la fase de grupos y liberará su cupo en la tabla anual. Si no lo consigue, deberá sostener su posición entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada para no quedar afuera del máximo certamen continental.

Con Rosario Central ya clasificado, el Millonario marcha segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, por delante de Argentinos Juniors (51, +20), Riestra (51, +15) y Boca (50, +22 y un partido menos).

Qué necesita River para asegurar su boleto

River puede sellar su pasaje a la Libertadores 2026 si gana los tres partidos que le restan: Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V). El Superclásico en la Bombonera, correspondiente a la fecha 15, será decisivo tanto en lo emocional como en lo deportivo.

Con nueve puntos en juego, mantener la diferencia sobre sus perseguidores será clave para lograr uno de los objetivos que le quedan a Gallardo en un año que, por su propia definición, busca dejar atrás con resultados y una reacción futbolística urgente.