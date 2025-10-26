Carlos Silva Neder emitió su voto y destacó que se vive una fiesta de la democracia

El candidato a vicegobernador de la provincia por el Frente Cívico celebró además la alta participación del electorado.
El vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, cumplió con su deber cívico al emitir su voto en la Escuela N° 1004 de la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín y destacó que el proceso electoral se desarrolla con total normalidad.
Tras sufragar, Silva Neder remacó la participación ciudadana en los comicios. "Observamos una gran concurrencia de santiagueños y santiagueñas a las urnas, lo cual es un indicador de la madurez y el compromiso de nuestro pueblo con las instituciones", afirmó.
El vicegobernador hizo hincapié en el clima de tranquilidad en el que se desarrolla la jornada. "La elección se está llevando a cabo en un marco de absoluta normalidad, con transparencia y respeto por parte de todos los actores", señaló.
Finalmente, Silva Neder enfatizó en la importancia del día, instando a vivirlo con alegría y civismo: "Deseamos que esta sea una verdadera fiesta de la democracia en Santiago del Estero y en todo el país".