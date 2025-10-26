Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 24º
X
Locales

Carlos Silva Neder emitió su voto y destacó que se vive una fiesta de la democracia

El candidato a vicegobernador de la provincia por el Frente Cívico celebró además la alta participación del electorado.

Hoy 11:47

El vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, cumplió con su deber cívico al emitir su voto en la Escuela N° 1004 de la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín y destacó que el proceso electoral se desarrolla con total normalidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras sufragar, Silva Neder remacó la participación ciudadana en los comicios. "Observamos una gran concurrencia de santiagueños y santiagueñas a las urnas, lo cual es un indicador de la madurez y el compromiso de nuestro pueblo con las instituciones", afirmó.

El vicegobernador hizo hincapié en el clima de tranquilidad en el que se desarrolla la jornada. "La elección se está llevando a cabo en un marco de absoluta normalidad, con transparencia y respeto por parte de todos los actores", señaló.

Finalmente, Silva Neder enfatizó en la importancia del día, instando a vivirlo con alegría y civismo: "Deseamos que esta sea una verdadera fiesta de la democracia en Santiago del Estero y en todo el país".

TEMAS Frente Cívico por Santiago Carlos Silva Neder Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. En vivo: con Mastantuono en el banco, Real Madrid y Barcelona chocan en el Bernabéu en una nueva edición del clásico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT