Carlos Silva Neder emitió su voto y destacó que se vive una fiesta de la democracia

El candidato a vicegobernador de la provincia por el Frente Cívico celebró además la alta participación del electorado.

Hoy 11:47

El vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, cumplió con su deber cívico al emitir su voto en la Escuela N° 1004 de la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín y destacó que el proceso electoral se desarrolla con total normalidad.

Tras sufragar, Silva Neder remacó la participación ciudadana en los comicios. "Observamos una gran concurrencia de santiagueños y santiagueñas a las urnas, lo cual es un indicador de la madurez y el compromiso de nuestro pueblo con las instituciones", afirmó.

El vicegobernador hizo hincapié en el clima de tranquilidad en el que se desarrolla la jornada. "La elección se está llevando a cabo en un marco de absoluta normalidad, con transparencia y respeto por parte de todos los actores", señaló.

Finalmente, Silva Neder enfatizó en la importancia del día, instando a vivirlo con alegría y civismo: "Deseamos que esta sea una verdadera fiesta de la democracia en Santiago del Estero y en todo el país".