"Quizás la expresión en las urnas haga pensar que no se puede gobernar a espaldas de las provincias"

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora tras emitir su voto en la escuela Papa Francisco.

Hoy 12:33

Pasado el mediodía de este domingo, el gobernador Gerardo Zamora -quien es candidato a senador por el Frente Cívico- emitió su voto en la escuela Papa Francisco tras lo cual mantuvo un contacto con la prensa y dejó algunas consideraciones en torno a la jornada electoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"La elección nacional tiene mucha importancia, es una fiesta cívica que tenemos que aprovechar. Es una jornada de la democracia para consolidar nuestras instituciones", indicó.

Sobre la relevancia de la elección donde se eligen además de autoridades provinciales, representantes nacionales en el Congreso de la Nación, consideró que "nada es a todo o nada en política, se ha nacionalizado demasiado la elección pero nosotros tenemos que pensar que se vota en cada provincia y que van a defender los intereses de la patria pero también de sus conciudadanos.

"Esperemos que después de hoy, el país salga adelante, es lo que más queremos todos. Quizás la expresión en las urnas hoy haga pensar que no se puede gobernar a espaldas de las provincias y de la gente. Nosotros siempre proponemos el diálogo", agregó Zamora.

Consultado sobre el nuevo sistema de votación con la Boleta Única de Papel destacó que se hizo "mucha instrucción" para que no haya mayores inconvenientes y destacó que dos de sus hijos votaron por primera vez en esta elección y que "estaban bastante interiorizados" poniendo de relieve también la capacitación que se realizó en los tres niveles educativos de la provincia.