Buscan a “Chachi”, un gatito perdido en La Banda

Una familia de La Banda busca intensamente a su gatito “Chachi”, que se perdió en la zona de la Plaza Belgrano.
Según contaron sus dueños, el pequeño felino no regresa a su hogar desde la mañana del lunes 21 de octubre, y se teme que haya salido del área habitual donde suele moverse.
“Chachi” es un gatito muy querido por su familia, y su ausencia ha generado gran preocupación. Por eso, piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo lo antes posible.
Cualquier información será de gran ayuda.
Podés comunicarte a los números 385-5264414 o 385-6210862 si tenés algún dato sobre su paradero.