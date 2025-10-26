Buscan a “Chachi”, un gatito perdido en La Banda

Podés comunicarte a los números 385-5264414 o 385-6210862 si tenés algún dato sobre su paradero.

Hoy 13:07

Una familia de La Banda busca intensamente a su gatito “Chachi”, que se perdió en la zona de la Plaza Belgrano.

Según contaron sus dueños, el pequeño felino no regresa a su hogar desde la mañana del lunes 21 de octubre, y se teme que haya salido del área habitual donde suele moverse.

“Chachi” es un gatito muy querido por su familia, y su ausencia ha generado gran preocupación. Por eso, piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo lo antes posible.

Cualquier información será de gran ayuda.

