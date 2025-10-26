Simeone desmintió los rumores del futuro de Julián Álvarez lejos de Atlético Madrid

El entrenador colchonero fue tajante sobre la estadía del ex-River en el equipo.

Hoy 11:27

El brillante presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid lo posiciona como uno de los futbolistas más destacados del mundo. Sin embargo, en los últimos días circularon versiones desde España que lo vinculaban con una posible salida hacia el Barcelona. Ante esto, Diego Simeone fue contundente y desmintió cualquier conflicto, destacando el compromiso y la felicidad del exjugador de River Plate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hay que cuidar al jugador para que siga por muchos años más”, afirmó el Cholo en conferencia de prensa previa al duelo ante Betis. Además, el entrenador se refirió a la situación contractual de Álvarez y deslizó que la decisión está en manos de la dirigencia: “Sobre el contrato no participo. El club sabe qué tiene que gestionar para lo mejor del equipo y de la institución”.

Rumores tras la goleada en Champions

Los rumores surgieron luego de la dura derrota del Colchonero por 4-0 frente al Arsenal en la Champions League. En la semana, medios españoles aseguraron que Álvarez habría rechazado una oferta de extensión de contrato, lo que alimentó las versiones sobre un interés del Barcelona, que se mantiene desde hace varios meses.

Sin embargo, el propio delantero ya había despejado las dudas a fines del mes pasado: “Estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas. Recién arranca la temporada; mi foco está en ser mejor cada día, ayudar a mis compañeros y ganar acá”, sostuvo La Araña.

Un arranque de temporada brillante

Con siete goles y cuatro asistencias en 14 partidos, Julián Álvarez atraviesa un momento excepcional con la camiseta del Atlético. Además, fue elegido como Jugador del mes de septiembre, reafirmando su influencia en el equipo.

“Espero lo mejor de él. Le veo comprometido, entusiasmado y contento… Esperemos que mañana pueda ser un mejor partido”, concluyó Simeone, dejando en claro que el atacante argentino seguirá siendo una pieza clave en su proyecto.

Julián, con presente de estrella y futuro asegurado en Madrid, se consolida como uno de los referentes del equipo que dirige el Cholo.