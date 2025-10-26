En vivo: seguí minuto a minuto las Elecciones 2025 en Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama

En un domingo especial, se votaron nuevos legisladores nacionales y en Santiago del Estero se define un nuevo gobernador. Seguí toda la información minuto a minuto en nuestros medios.

Argentina vive una jornada electoral clave. Más de 35 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Además, por primera vez, el país vota con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

En Santiago del Estero, los ciudadanos eligen gobernador y vice, además de senadores y diputados nacionales. También se votan 40 diputados provinciales y 137 comisionados municipales, junto con intendentes y concejales en varias localidades del interior, como Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán.

