Se Inició el proyecto "Tu Comedor En Tu Casa" para las familias bandeñas.

La iniciativa busca promover la autonomía alimentaria, la organización comunitaria y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Hoy 16:35

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial dió inicio del Proyecto "TC. TC- Tu Comedor En Tu Casa"

Este proyecto se enmarca en el programa "Más Cerca Tuyo", que tiene como objetivo acercar atención, prevención y acompañamiento a los vecinos en distintos sectores de la ciudad.

Este segundo proyecto comenzó su implementación en 11 barrios de nuestra ciudad, teniendo como objetivo principal el de proveer los recursos necesarios para que las familias puedan cocinar en sus hogares y compartir juntos su almuerzo. Promoviendo así la autonomía alimentaría, la organización comunitaria y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Se informa que este proyecto continuará la siguiente semana llegando a más barrios de nuestra ciudad, estas acciones se enmarcan en las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elias Nediani teniendo como prioridad asistir a todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad.