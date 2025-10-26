Ingresar
Empleados de una fábrica textil bandeña participaron de una campaña de inmunización

Con el objetivo de cuidar la salud de los trabajadores y promover un ambiente laboral seguro.

Hoy 16:46

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda a través del personal de la Sala San Javier, realizó una campaña de inmunización al personal de la empresa Coteminas, protegiendo la salud de cientos de trabajadores fabriles.

En la oportunidad, se aplicaron vacunas contra Hepatitis A y B, Influenza y Tétano, reduciendo riesgos y garantizando un entorno laboral más seguro y saludable.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, afirmó: “La salud también se construye en el ámbito laboral. Vacunar en las fábricas es cuidar a quienes sostienen nuestra ciudad. Es prevención, bienestar y productividad, con el impulso de la gestión del intendente Roger Elías Nediani. La salud es un derecho en todos los ámbitos: en los barrios, en las escuelas y también en los lugares de trabajo".

