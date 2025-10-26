“La Banda Nocturna: Noche de Disfraces” se realizará con una amplia variedad de propuestas para toda la familia

La misma se llevará a cabo en la Casa del Bicentenario y Plaza Mauricio Rojas (Av. Besares y Garay, La Banda).

Hoy 16:48

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “La Banda Nocturna: Noche de Disfraces”, que se realizará el viernes 31 de octubre desde las 20:30 en la Casa del Bicentenario y Plaza Mauricio Rojas, ubicada en la intersección de avenida Besares y Garay.

El evento organizado por la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaría de Gobierno ofrecerá una amplia variedad de propuestas de entretenimiento para disfrutar en familia.

La programación incluye un gran desfile de disfraces, una obra de teatro basada en leyendas santiagueñas, shows de baile, una feria de emprendedores locales y la proyección de una película de terror, pensada especialmente para quienes aman las historias de misterio y fantasía.

Desde la organización destacaron que este tipo de eventos no solo busca promover el entretenimiento y la participación de las familias bandeñas, sino también fortalecer el desarrollo del sector emprendedor, brindando espacios de visibilidad y comercialización para los productores locales.

El municipio informó que las inscripciones para el desfile de disfraces se realizará a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrIXgO_f8zGUDJ_9htRn2ZKXwYLJxfHfCmW35HgZim-h_R_A/viewform

De esta manera, el municipio bandeño reafirma su compromiso de seguir generando propuestas que promuevan la participación ciudadana, el desarrollo económico y la revalorización cultural de la ciudad.