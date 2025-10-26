Daniel Ruiz fue reelecto como intendente de Clodomira con un triunfo arrollador en las urnas

El actual jefe comunal obtuvo un contundente respaldo en las urnas y seguirá conduciendo los destinos de la Capital de la Alfalfa.

Hoy 21:44

Con una amplia diferencia, Daniel Ruiz fue ratificado por la gran mayoría de los vecinos de Clodomira como intendente de la segunda ciudad más importante del departamento Banda, donde el Frente Cívico por Santiago se impuso con fuerza también en todas sus listas, tanto para gobernador y vice, como para senadores y diputados nacionales.

“Estamos muy felices por el enorme acompañamiento de nuestros vecinos, quienes claramente han sabido respaldar con su voto todo lo que hicimos en nuestra primera gestión municipal. Agradecemos el apoyo y ratificamos nuestro compromiso para que Clodomira y toda su área de influencia siga creciendo, tal como lo hizo hasta ahora, con inclusión y respeto para todos los sectores. A partir de mañana, seguimos trabajando con el mismo compromiso por la gente”, expresó Ruiz apenas se confirmó la clara tendencia a su favor.

El intendente reelecto destacó además el triunfo del Frente Cívico en todo el territorio santiagueño. “Sentimos que somos parte de un gran proyecto de provincia y nos llena de orgullo haber contribuido a la elección de Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vice. De la misma manera haber logrado una representación destacada en el Congreso de la Nación, con Gerardo Zamora como senador, quien sin dudas continuará defendiendo los intereses de los santiagueños desde su nuevo lugar”, expresó.

En cuanto a su segunda gestión al frente del Departamento Ejecutivo Municipal, Daniel Ruiz dijo que cumplirá cada uno de los compromisos asumidos, tal como lo hizo la primera vez. Pero en esta ocasión, con la confianza de la experiencia conseguida y el acompañamiento de una gran mayoría de los vecinos, quienes depositaron su voto de confianza convencidos de que “Clodomira debe seguir por esta senda de crecimiento”.