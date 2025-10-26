Milei celebró el triunfo electoral y aseguró: “Hoy comienza la construcción de una Argentina grande”

Desde la sede partidaria, el presidente agradeció el respaldo ciudadano y destacó que el país “ingresa en una nueva etapa de transformación”.

Hoy 22:48

El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas 2025, en las que La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional. El mandatario celebró el resultado y afirmó que el país “cruzó un punto de inflexión” en su rumbo político y económico.

“Pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó Milei en su discurso desde la sede libertaria, donde fue recibido entre aplausos y cánticos de militantes. Acompañado por referentes de su espacio y miembros del Gabinete, el jefe de Estado agradeció el apoyo de los votantes y remarcó que el resultado “ratifica el camino del cambio”.

Durante su mensaje, el Presidente reconoció el trabajo de los candidatos y destacó la labor de su equipo de gobierno. “Agradezco a quienes dejaron todo en esta campaña, a los que creen en este proyecto y, sobre todo, a los argentinos que confiaron en nosotros”, expresó.

Milei sostuvo que el respaldo en las urnas refleja el apoyo social a las reformas impulsadas por su administración. “El pueblo eligió avanzar, dejar atrás las viejas prácticas y apostar por un modelo que premie el esfuerzo y la libertad”, señaló, al tiempo que ratificó su compromiso de continuar con las transformaciones económicas.

“Esta victoria no es personal, es del pueblo argentino que se animó a cambiar. Estamos construyendo una nación que vuelva a ser potencia, con trabajo, producción y libertad”, afirmó.

El discurso cerró una jornada electoral que transcurrió con normalidad en todo el país y que dejó a La Libertad Avanza como la fuerza más votada. Con los nuevos escaños obtenidos, el oficialismo fortalece su posición en el Congreso y se prepara para una nueva etapa política, en la que buscará profundizar las reformas prometidas por el Gobierno.