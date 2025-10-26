Milei celebró el triunfo electoral y aseguró: “Hoy comienza la construcción de una Argentina grande”

Desde la sede partidaria, el presidente agradeció el respaldo ciudadano y destacó que el país “ingresa en una nueva etapa de transformación”.
El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas 2025, en las que La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional. El mandatario celebró el resultado y afirmó que el país “cruzó un punto de inflexión” en su rumbo político y económico.
“Pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó Milei en su discurso desde la sede libertaria, donde fue recibido entre aplausos y cánticos de militantes. Acompañado por referentes de su espacio y miembros del Gabinete, el jefe de Estado agradeció el apoyo de los votantes y remarcó que el resultado “ratifica el camino del cambio”.
Durante su mensaje, el Presidente reconoció el trabajo de los candidatos y destacó la labor de su equipo de gobierno. “Agradezco a quienes dejaron todo en esta campaña, a los que creen en este proyecto y, sobre todo, a los argentinos que confiaron en nosotros”, expresó.
Milei sostuvo que el respaldo en las urnas refleja el apoyo social a las reformas impulsadas por su administración. “El pueblo eligió avanzar, dejar atrás las viejas prácticas y apostar por un modelo que premie el esfuerzo y la libertad”, señaló, al tiempo que ratificó su compromiso de continuar con las transformaciones económicas.
“Esta victoria no es personal, es del pueblo argentino que se animó a cambiar. Estamos construyendo una nación que vuelva a ser potencia, con trabajo, producción y libertad”, afirmó.
El discurso cerró una jornada electoral que transcurrió con normalidad en todo el país y que dejó a La Libertad Avanza como la fuerza más votada. Con los nuevos escaños obtenidos, el oficialismo fortalece su posición en el Congreso y se prepara para una nueva etapa política, en la que buscará profundizar las reformas prometidas por el Gobierno.