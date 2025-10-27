La intendente Fuentes destacó el acompañamiento que tuvo el proyecto inclusivo y de progreso del Frente Cívico

"Los comprovincianos han acompañado la continuidad de este proyecto que busca desarrollar la provincia", dijo Fuentes.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, destacó que una vez más el proyecto político del Frente Cívico que contiene a los santiagueños ha sido ratificado con el triunfo de la fórmula de Elías Suárez y Carlos Silva Neder, y con la elección como senador nacional de Gerardo Zamora.
"Los comprovincianos han acompañado la continuidad de este proyecto inclusivo y que busca desarrollar la provincia, en esta oportunidad con un 70% de adhesión", indicó.
"Elías Suárez es una persona que ha trabajado siempre a la par del gobernador; asi que estaremos todos acompañando y trabajando una vez más por lo que entendemos es una construcción colectiva"
"Los números de esta elección hablan de un acompañamiento muy grande de la sociedad y eso trae siempre mayor responsabilidad, Elías Suárez y Carlos Silva Neder están a la altura de las circunstancias para construir este Santiago que todos ambicionamos".