La intendente Fuentes destacó el acompañamiento que tuvo el proyecto inclusivo y de progreso del Frente Cívico

"Los comprovincianos han acompañado la continuidad de este proyecto que busca desarrollar la provincia", dijo Fuentes.

Hoy 00:21
norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, destacó que una vez más el proyecto político del Frente Cívico que contiene a los santiagueños ha sido ratificado con el triunfo de la fórmula de Elías Suárez y Carlos Silva Neder, y con la elección como senador nacional de Gerardo Zamora.

"Los comprovincianos han acompañado la continuidad de este proyecto inclusivo y que busca desarrollar la provincia, en esta oportunidad con un 70% de adhesión", indicó.

"Elías Suárez es una persona que ha trabajado siempre a la par del gobernador; asi que estaremos todos acompañando y trabajando una vez más por lo que entendemos es una construcción colectiva"

"Los números de esta elección hablan de un acompañamiento muy grande de la sociedad y eso trae siempre mayor responsabilidad, Elías Suárez y Carlos Silva Neder están a la altura de las circunstancias para construir este Santiago que todos ambicionamos".

