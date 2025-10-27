El tiempo para este lunes 27 de octubre en Santiago del Estero: agradable y con 25ºC de máxima

La semana comienza con cielo algo nublado, vientos del sector sudeste y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

Hoy 06:29

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector sudeste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo nublado, ráfagas de viento del sector sudeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC. Se anuncian además, posibles lluvias aisladas hacia la noche, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará ventoso e inestable, con cielo cubierto, ráfagas de viento del sector sur y una temperatura máxima que tocaría los 18ºC en una jornada con lluvias y lloviznas.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.