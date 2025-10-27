Olímpico sufrió otra dura derrota como local ante Independiente de Oliva

El Negro no pudo con el elenco cordobés y volvió a perder en el “Vicente Rosales” por 79-73.

Hoy 00:29

Olímpico de La Banda no logró recuperarse ante su gente y sumó una nueva derrota en el Vicente Rosales, al caer frente a Independiente de Oliva por 79 a 73, en un duelo muy parejo que se definió recién en los minutos finales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Martín Villagrán fue de menor a mayor, pero otra vez se quedó sin resto en el cierre. Durante la primera mitad, el Negro se vio superado por un rival más ordenado y efectivo, aunque en el tercer cuarto mostró una buena reacción que le permitió ponerse en partido y pasar al frente sobre el final. Sin embargo, los errores en los momentos clave lo dejaron con las manos vacías una vez más.

En el plano individual, la figura del encuentro fue el venezolano José Ascanio, quien completó una destacada actuación con 18 puntos y 9 rebotes, siendo el jugador más determinante del conjunto bandeño.

Olímpico sintió la ausencia de Franco Vieta, quien sufrió una recaída de una fascitis plantar durante la entrada en calor y quedó fuera del encuentro. Con esta baja, el conjunto santiagueño afrontó el compromiso con solo seis jugadores mayores, ya que además mantiene vacantes dos fichas del plantel.

La próxima presentación del elenco bandeño será el viernes 7 de noviembre, cuando reciba en el Vicente Rosales a Unión de Santa Fe, en busca de una necesaria victoria que le permita levantar cabeza.