Blumhouse adaptará el cómic de terror Something Is Killing the Children

El estudio se quedó con los derechos tras una intensa puja y desarrollará una película de acción real y una serie animada para adultos basadas en la obra de James Tynion IV.

Hoy 07:21

Según informó The Hollywood Reporter, Blumhouse Productions obtuvo los derechos para adaptar el exitoso cómic de Boom! Studios, Something Is Killing the Children, tras imponerse en una competencia con varias productoras importantes. La historia, creada por James Tynion IV con arte de Werther Dell’Edera, es una de las series de terror más reconocidas de los últimos años.

El estudio planea desarrollar una película de acción real y, en paralelo, una serie animada para adultos, esta última bajo la supervisión del propio Tynion. La trama sigue a Erica Slaughter, una cazadora de monstruos perteneciente a una orden secreta, que investiga la desaparición de niños en el pueblo de Archer’s Peak, donde solo los menores pueden ver a las criaturas responsables. La obra se destaca por su atmósfera inquietante, la profundidad psicológica de sus personajes y su exploración del trauma infantil.

La producción de la película estará a cargo de Jason Blum, Stephen Christy y James Tynion IV, mientras que Shaun Sutton, Ryan Turek, Adam Yoelin y Mette Norkjaer serán los productores ejecutivos.

Fundada en el año 2000 por Jason Blum y Amy Israel, Blumhouse Productions se consolidó como una de las productoras más influyentes del género de terror contemporáneo, con franquicias como Paranormal Activity, Insidious, Sinister, The Purge, M3GAN, The Black Phone y Five Nights at Freddy’s.