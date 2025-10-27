Megan Fox reflexionó sobre la fama y el acoso mediático

La actriz habló sobre el trato misógino de los paparazzi en los comienzos de su carrera y el valor catártico que tuvo para ella el personaje de Jennifer's Body.

Hoy 07:28

En el marco de una proyección especial del clásico de culto Jennifer’s Body (2009) en el Academy Museum of Motion Pictures, Megan Fox compartió cómo su participación en la película representó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Según relató, el rodaje de la historia dirigida por Karyn Kusama le permitió canalizar emociones de enojo y frustración que atravesaba en ese momento, cuando “luchaba mucho con la fama”.

Fox recordó que, tras su salto a la popularidad con Transformers, enfrentó una fuerte presión mediática y un trato misógino por parte de los paparazzi. La actriz relató que durante el estreno de Jennifer’s Body llegó a escuchar comentarios agresivos de los fotógrafos mientras intentaba llegar a su vehículo. “Tenía mucha tristeza, enojo y rabia que necesitaban salir, y esta película me dio permiso para hacerlo. Fue muy catártico para mí”, expresó.

La intérprete también explicó por qué conectó profundamente con el personaje de Jennifer Check, una estudiante de secundaria que es sacrificada por una banda de rock y se convierte en una criatura vengativa. “Antes de convertirse en un monstruo, es solo una chica sacrificada por el beneficio de otros, y eso me resonó porque así me sentía en la industria”, señaló.

La película, escrita por Diablo Cody, fue en su momento recibida con opiniones divididas, pero con los años se consolidó como una obra de culto dentro del cine de terror contemporáneo, reconocida por su lectura feminista y su tono satírico.

Fox destacó que el papel tuvo un efecto sanador en su vida: “Si hubiera tenido claridad o consejo en aquel momento, probablemente no habría dado la misma interpretación. La película fue muy curativa para mí”.

Por su parte, la directora Karyn Kusama reflexionó sobre el trato que los medios dieron a la actriz durante aquellos años. En diálogo con Deadline, sostuvo que Fox fue “desestimada, atacada y desconfiada por no quedarse en su lugar”, y que el papel de Jennifer le permitió mostrar una parte de sí misma que necesitaba expresar.

El filme, protagonizado por Megan Fox y Amanda Seyfried, sigue la historia de dos amigas cuyas vidas cambian drásticamente tras un hecho sobrenatural. El elenco se completa con Johnny Simmons, J. K. Simmons, Amy Sedaris, Adam Brody, Kyle Gallner y Chris Pratt.

Actualmente, Karyn Kusama y Diablo Cody trabajan en una secuela de Jennifer’s Body, que según adelantaron, mantendrá el espíritu “divertido y loco” de la película original.

