La candidata del Frente Encuentro Cívico Maria "Beby" Bravo se impuso en Villa Figueroa

Con un amplio apoyo en las urnas, el Frente Cívico por Santiago consolidó su liderazgo en Villa Figueroa y en todo el departamento.

Hoy 08:46

La candidata del Frente Encuentro Cívico, Maria "Beby" Bravo, fue electa como nueva Comisionada Municipal de Villa Figueroa, departamento Figueroa para el período 2025-2029.

Es de destacar que en esta localidad, el Frente Cívico por Santiago se impuso con fuerza también en todas sus listas, tanto para gobernador y vice, como para senadores y diputados nacionales.

Villa Figueroa

Al respecto, la Comisionada electa agradeció el apoyo de los vecinos en las urnas y se comprometió a trabajar para avanzar con más obras para la comunidad.