Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2025 | 25º
X
Espectaculos

De Deadpool a He-Man: la nueva transformación de Morena Baccarin

La actriz brasileña interpretará a La Hechicera en la versión de Amazon MGM, que se estrenará en 2026.

Hoy 10:27

Morena Baccarin atraviesa un momento destacado en su carrera. Tras casi una década vinculada al universo Deadpool, la actriz brasileña se incorpora ahora al elenco de Masters of the Universe, la nueva producción de Amazon MGM prevista para el 5 de junio de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Baccarin dará vida a The Sorceress, la guardiana de los secretos del Castillo Grayskull y una figura clave en el mito de He-Man. “Crecí viendo He-Man con mi hermano, fue una parte enorme de mi infancia. Llegar al set fue como volver a ese mundo”, contó la actriz, quien describió la experiencia como “nostálgica y emocionante”.

En esta versión, La Hechicera es la madre de Teela (Camila Mendes) y protectora de la energía mágica de Eternia. El protagonista, Nicholas Galitzine, será el nuevo He-Man, un papel que —según Baccarin— “le exigió meses de entrenamiento” y que promete ser uno de los más comentados del próximo año.

Con esta participación, Morena Baccarin deja atrás su paso por Marvel y se adentra en un universo de fantasía y aventura que, según las primeras impresiones, combinará nostalgia, acción y una estética renovada.

TEMAS Morena Baccarin

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez ganó con contundencia y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero
  2. 2. Elías Suárez celebró el contundente triunfo: “Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”
  3. 3. Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”
  4. 4. Violenta gresca en Quimilí: dos personas resultaron heridas con arma blanca en el barrio Triángulo
  5. 5. Nicole Neumann contó cómo quedó su casa tras el temporal en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT