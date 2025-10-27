De Deadpool a He-Man: la nueva transformación de Morena Baccarin

La actriz brasileña interpretará a La Hechicera en la versión de Amazon MGM, que se estrenará en 2026.

Morena Baccarin atraviesa un momento destacado en su carrera. Tras casi una década vinculada al universo Deadpool, la actriz brasileña se incorpora ahora al elenco de Masters of the Universe, la nueva producción de Amazon MGM prevista para el 5 de junio de 2026.

Baccarin dará vida a The Sorceress, la guardiana de los secretos del Castillo Grayskull y una figura clave en el mito de He-Man. “Crecí viendo He-Man con mi hermano, fue una parte enorme de mi infancia. Llegar al set fue como volver a ese mundo”, contó la actriz, quien describió la experiencia como “nostálgica y emocionante”.

En esta versión, La Hechicera es la madre de Teela (Camila Mendes) y protectora de la energía mágica de Eternia. El protagonista, Nicholas Galitzine, será el nuevo He-Man, un papel que —según Baccarin— “le exigió meses de entrenamiento” y que promete ser uno de los más comentados del próximo año.

Con esta participación, Morena Baccarin deja atrás su paso por Marvel y se adentra en un universo de fantasía y aventura que, según las primeras impresiones, combinará nostalgia, acción y una estética renovada.