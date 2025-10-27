Lucas Pusineri y Kily González se sumaron la lista de entrenadores que perdió el cargo en el segundo semestre

Ambos quedaron sin club tras alejarse de Atlético Tucumán y Platense.

Hoy 15:21

El fútbol argentino volvió a demostrar su escasa paciencia con los entrenadores. En las últimas horas, Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico de Atlético Tucumán tras llegar a un acuerdo con la dirigencia, sumándose así a la larga lista de técnicos que perdieron su cargo en lo que va del Torneo Clausura 2025.

“Atlético Tucumán informa que de común acuerdo Lucas Pusineri ha dejado de ser el DT del plantel de Primera División. Agradecemos a él y a su cuerpo técnico por el compromiso y el profesionalismo demostrado durante el paso por nuestra institución”, comunicó el club a través de sus redes sociales.

Pero la salida de Pusineri no fue la única en una jornada agitada. El viernes, tras la derrota ante Independiente, Kily González también dejó su puesto como entrenador de Platense después de apenas 14 partidos al frente del equipo. Su salida sorprendió a muchos, y en Vicente López ya suena con fuerza el regreso de la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez.

Un Clausura marcado por la inestabilidad

El Torneo Clausura 2025, que se disputa en el segundo semestre del año, está siendo un verdadero desafío para los entrenadores. Con la pelea por el título, los cupos a las copas internacionales y la permanencia en juego, la presión se volvió insoportable para varios técnicos.

Durante el Torneo Apertura, 17 entrenadores perdieron su cargo. Sin embargo, el Clausura no dio tregua: Diego Cocca se fue de Talleres antes de debutar y fue reemplazado por Carlos Tevez, mientras que Alejandro Orfila fue despedido en Gimnasia tras un flojo inicio.

En Sarmiento, Javier Sanguinetti fue el primero en dejar el cargo tras conseguir solo una victoria entre febrero y julio. En Godoy Cruz, Esteban Solari también fue despedido luego de una dura derrota ante Gimnasia, y su sucesor, Walter Ribonetto, tampoco logró revertir la situación y se fue tres fechas antes del cierre del torneo.

Por su parte, en Aldosivi, Mariano Charlier no logró sacar al equipo del fondo: siete fechas sin triunfos y la permanencia en riesgo derivaron en su salida, siendo el tercer DT en dejar el club en lo que va del año.

La extensa lista de entrenadores que dejaron su cargo en 2025

El año 2025 pasará a la historia como uno de los más inestables en los bancos del fútbol argentino. Entre los técnicos que dejaron su cargo se destacan:

Marcelo Méndez (Gimnasia), Facundo Sava (Atlético Tucumán), Walter Erviti (Belgrano), Adolfo Pedernera (Godoy Cruz), Mariano Soso (Newell’s), Cristian Fabbiani (Riestra y Newell’s), Sebastián Domínguez (Vélez), Andrés Yllana (Aldosivi), Raúl Antuña (San Martín de San Juan), Alexander Medina (Talleres), Pedro Troglio (Instituto), Kily González (Unión y Platense), Diego Flores (Gimnasia), Ariel Broggi (Banfield), Fernando Gago (Boca), Pablo de Muner (Defensa y Justicia), Miguel Ángel Russo (San Lorenzo y Boca), Favio Orsi - Sergio Gómez (Platense), Diego Cocca (Talleres), Javier Sanguinetti (Sarmiento), Esteban Solari y Walter Ribonetto (Godoy Cruz), Mariano Charlier (Aldosivi), Julio Vaccari (Independiente), Alejandro Orfila (Gimnasia) y Lucas Pusineri (Atlético Tucumán).