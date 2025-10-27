Ingresar
Sonríe el team invierno: anuncian un drástico descenso de temperatura para Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una marcada baja en las temperaturas, con mínimas cercanas a los 9 °C y una máxima que apenas superará los 15°C. Se esperan lloviznas y cielo cubierto durante gran parte del día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un notable descenso de la temperatura para mañana martes en Santiago del Estero, jornada en la que el frío volverá a sentirse en toda la región.

Según el organismo, la mínima rondará los 9 a 10 °C, mientras que la máxima oscilará por los 15 o 18 °C, lo que representa una de las jornadas más frescas del mes. A estas condiciones se sumará una alta nubosidad y la posibilidad de lloviznas matinales, que mantendrán el ambiente húmedo y desapacible.

Sin embargo, el SMN prevé aumento gradual desde el miércoles, con nubosidad en disminución y temperaturas en ascenso.

A partir del jueves, las máximas volverán a ubicarse por encima de los 20 °C, y hacia el fin de semana se espera un retorno del calor, con valores cercanos a los 30 °C.

De esta manera, la jornada del martes se perfila como un breve pero intenso paréntesis invernal, antes de que regresen los días soleados y cálidos característicos de la primavera santiagueña.

