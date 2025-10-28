Messi y el Mundial 2026: “Poder defenderlo en el campo sería espectacular”

La Pulga se ilusionó con poder defender el título en 2026 luego de renovar su contrato con Inter Miami, y mencionó a sus deportistas más admirados en varias disciplinas.

Hoy 00:24

Lionel Messi habló este lunes sobre su futuro con la Selección Argentina y la posibilidad de disputar el próximo Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pocos días de haber renovado su contrato con Inter Miami hasta 2028, el capitán albiceleste reconoció que su deseo es volver a defender la corona obtenida en Qatar, aunque aclaró que dependerá de su estado físico y mental.

“Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego. Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”, expresó Messi en una entrevista con NBC.

El astro argentino admitió que conserva intacta la ilusión de jugar otro Mundial, aunque será prudente con su decisión. “Obviamente tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, añadió.

Al recordar la consagración en Qatar 2022, Messi fue sincero: “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que viví con mi familia, mi gente y con Argentina fue único”.

El capitán del Inter Miami, que llegó a la MLS en 2023 tras su paso por el París Saint-Germain, también habló sobre su reciente renovación. “Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando. Me sentí muy bien durante el año, feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, aseguró.

Los ídolos de Messi en su infancia

Durante la charla, el rosarino reveló quiénes fueron sus referentes en distintos deportes. “Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chico y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, comentó.

Messi también mencionó a leyendas de otras disciplinas como Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, LeBron James y Stephen Curry. “Ellos hicieron que la competencia fuera mucho más grande de lo que era. Competir durante tanto tiempo por ser el mejor, tan cerca uno del otro, hizo que todo fuera más fantástico”, destacó.

Con la mente puesta en su futuro y el deseo intacto de seguir compitiendo al máximo nivel, Messi dejó claro que el sueño mundialista sigue vivo, pero su presencia en Norteamérica dependerá de una sola condición: sentirse al cien por cien para volver a vestir la camiseta celeste y blanca.