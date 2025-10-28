Jennifer Lawrence admite que fue “molesta” en sus primeras entrevistas y entiende el rechazo del público

La actriz reconoció que su comportamiento espontáneo en los medios fue un mecanismo de defensa y aseguró que la exposición constante afectó su relación con su trabajo.

Hoy 07:39

La actriz Jennifer Lawrence reflexionó sobre su carrera y su relación con la prensa en una entrevista con The New Yorker, donde reconoció que fue “molesta” en sus antiguas apariciones públicas y comprendió por qué parte del público llegó a rechazar su personalidad.

Lawrence, ganadora del premio Óscar, explicó que hablar con los medios durante la promoción de sus películas le resulta difícil porque siente que pierde el control sobre su arte. “Cada vez que hago una entrevista pienso: ‘No puedo volver a hacerme esto’. Siento que pierdo mucho control sobre mi trabajo cuando tengo que hacer prensa por una película”, señaló.

La intérprete recordó con incomodidad sus viejas entrevistas, que calificó de “hiperactivas” y “vergonzosas”. Si bien en sus primeros años fue celebrada por su espontaneidad y humor autocrítico, esa imagen cambió con el tiempo y muchos la acusaron de actuar de manera forzada. “Era mi verdadera personalidad, pero también un mecanismo de defensa. Ahora veo esas entrevistas y pienso que esa persona era molesta. Entiendo por qué verla en todos lados podía cansar”, reconoció.

El desgaste mediático llevó a Lawrence a tomarse un descanso de dos años tras participar en 16 películas en seis años, un período en el que varias de sus producciones no tuvieron el éxito esperado. “Creo que todos estaban hartos de mí. Yo estaba harta de mí. Llegó un punto en el que no podía hacer nada bien”, comentó a Vanity Fair en 2021.

En la misma línea, la actriz admitió que durante mucho tiempo buscó agradar a todos y que su necesidad de aceptación la llevó a vincular el trabajo con la aprobación externa. “Sentí que la gente no estaba conforme ni siquiera con mi existencia. Eso me hizo entender que ni el trabajo ni la carrera pueden darle paz al alma”, expresó.

Actualmente, Lawrence retomó la promoción con la película “Die My Love”, dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Robert Pattinson, un psicodrama que tuvo su estreno en el Festival de Cannes. El proyecto fue impulsado por Martin Scorsese, quien la animó a aceptar el desafío del papel principal.

“Scorsese me dijo: ‘Esto es un desafío. Es el tipo de trabajo que deberías hacer. Tomá el riesgo y dejá atrás a los personajes cómodos’”, recordó Lawrence, que aseguró sentirse hoy en paz con su carrera y con su decisión de mantener una relación más distante con Hollywood.