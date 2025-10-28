Sydney Sweeney desafía etiquetas y se consolida como candidata al Óscar por Christy

La actriz encarna a la boxeadora Christy Martin en un papel que combina fuerza física y vulnerabilidad emocional, y asegura que no quiere esconderse detrás de los estereotipos de Hollywood.

Hoy 07:45

La actriz Sydney Sweeney vive un momento clave en su carrera con el estreno de “Christy”, dirigida por David Michôd, una película que ya suena entre las favoritas al Óscar. En ella interpreta a Christy Martin, una legendaria boxeadora estadounidense que enfrentó violencia doméstica mientras alcanzaba la fama en los años noventa.

Sweeney se transformó por completo para el papel, aumentando más de 13 kilos de músculo y entrenando intensamente. El director Michôd destacó su compromiso y recordó que descubrió su talento tras verla en Reality, donde comprobó su “capacidad actoral asombrosa”.

En diálogo con la prensa durante el Festival de Toronto, donde la película recibió una ovación de pie, la actriz habló sobre la presión mediática que rodea su figura y los prejuicios que enfrenta. “No deberías tener que esconderte ni cubrirte en ningún lugar”, afirmó, aludiendo a la etiqueta de símbolo sexual con la que muchos intentan definirla.

Sweeney, también conocida por sus trabajos en Euphoria y The White Lotus, explicó que actúa “por libertad” y que el set de filmación es su verdadero espacio de escape. “Actuar es mi ring. Es donde todo lo demás se silencia”, expresó.

Con Christy, Sweeney busca visibilizar el abuso doméstico y eligió como causa solidaria al National Center on Domestic and Sexual Violence, organización que trabaja en la prevención de la violencia de género.

Entre rumores sobre una posible participación en la próxima película de James Bond, Sweeney se muestra cautelosa pero ambiciosa: “Dependería del guion”, dijo, antes de sonreír y añadir: “Creo que me divertiría más siendo James Bond”.